Учитель фізкультури бив ногами дев’ятикласника: втрутилася поліція

Поліція Рівненської області відкрила кримінальне провадження за фактом побиття учня Прислуцького ліцею в селі Хотин учителем фізкультури.

Як повідомили у пресслужбі поліції, 15 вересня під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, зняте однокласниками постраждалого.

На місце події виїхали працівники ювенальної превенції Рівненського РУП та слідчо-оперативна група.

Як з’ясувалося, інцидент у навчальному закладі трапився напередодні під час перерви у заняттях. 35-річний вчитель фізичного виховання на очах у однокласників завдав 14-річному учню 9 класу два удари ногою.

У коментарі “Суспільному” директор Прислуцького ліцею Сергій Манюк повідомив, що вчителя фізкультури відсторонили від виконання обов’язків, але від коментарів на час слідчих дій відмовився.

Батьки хлопця говорять, що знали про цей інцидент, але до поліції не зверталися.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст. 125 КК України (нанесення умисного легкого тілесного ушкодження).

Учитель фізкультури вдарив школяра ногою

Нагадаємо, раніше у Києві до поліції звернулися із повідомленням про те, що вчитель молодшої школи дозволяє собі зухвале ставлення до дітей, залякує та ображає їх.

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