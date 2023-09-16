Наречена кинула чоловіка наприкінці весілля: що він утнув

Жінка розповіла, як кинула свого чоловіка просто під час весілля через витівку коханого.

Як пише Independent, причиною тому став торт. Перед святом вона попросила нареченого не вимащувати її обличчя весільним смаколиком, але він всеодно це зробив.

Розповідаючи історію, вона спершу пригадала інцидент, який стався у юнацтві. Коли їй було 17 років, її мама захотіла уткнути іменинницю обличчям у святковий торт, бо це сімейна традиція.

Оскільки вона не хотіла псувати собі зачіску та макіяж, тому спробувала відмовитися, але мати все одно переконала її це зробити.

"Коли я задула свічки, мама штовхнула мою голову в торт, і одна з прикрас на торті порізала мені лоба", - написала користувачка. "Недостатньо, щоб потрапити до лікарні, але достатньо для серйозної кровотечі. Мій день народження був зіпсований, і після цього я не виходила зі своєї кімнати. Моя мама досі називає мене за це невігласом".

Вона продовжила, написавши: "Я сказала йому, якщо він колись зробить зі мною щось подібне, я піду від нього. Він почав сміятися, але я говорила серйозно. Хоча він справді не сприймав мене всерйоз".

Однак коли пара одружилася, він не прислухався до попередження. "Ми підходимо до торта, і коли я повертаюся до нього, він згрібає величезний шматок нашого весільного торта і розмазує його мені по обличчю", — написала наречена.

Усі гості та сім'я, почали сміятися з неї. У результаті, наречена втекла та поїхала з вечірки на таксі до друга.

"Моя сім'я та його сім'я вже декілька днів підривають мій телефон, кажучи, що я поводжуся як дитина, а мій чоловік хороша людина, і це був просто жарт", — сказала вона.

Вона стверджує, що її чоловік також намагався зв'язатися з нею, щоб поговорити та перепросити.

"Це мав бути найщасливіший день у нашому житті, і він поставив мене в незручне становище перед усіма через якийсь жарт, який, як він знав, я ненавиджу", — додала вона. "Мало того, він зіпсував торт за 500 доларів. Він зіпсував мені макіяж, зачіску та верх сукні. Торт весь зіпсувався".

Чимало людей звернулися до розділу коментарів, щоб захистити рішення нареченої піти від чоловіка, тому що він не поважав її прохання.

Це не просто торт чи розіграш, це відверта неповага. Він знав, як ви відреагуєте

Ти сказала, що підеш, якщо він це зробить. Він тобі не повірив. Якщо ти не підеш, то прирікаєш себе на все життя, коли тебе ображатимуть

Той факт, що він проігнорував ваші слова та межі та зіпсував вам день і вбрання, показує, яким він є насправді

Нагадаємо, нещодавно пара розлучилася через три хвилини після одруження. Це найкоротший шлюб в історії країни.

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