Невеста бросила мужа в конце свадьбы: что он учудил

Женщина рассказала, как бросила своего мужа прямо во время свадьбы из-за выходки любимого.

Как пишет Independent, причиной тому стал торт. Перед праздником она попросила жениха не смазывать ее лицо свадебным десертом, но он все равно это сделал.

Рассказывая историю, она сначала вспомнила инцидент, произошедший в юношестве. Когда ей было 17 лет, ее мама захотела уткнуть именинницу лицом в праздничный торт, потому что это семейная традиция.

Поскольку она не хотела портить себе прическу и макияж, попробовала отказаться, но мать все равно убедила ее это сделать.

"Когда я задула свечи, мама толкнула мою голову в торт, и одно из украшений на торте порезало мне лоб", — написала пользовательница. "Недостаточно, чтобы попасть в больницу, но достаточно для серьезного кровотечения. Мой день рождения был испорчен, и после этого я не выходила из своей комнаты. Моя мама до сих пор называет меня невеждой".

Она продолжила, написав: "Я сказала ему, если он когда-нибудь сделает со мной что-то подобное, я уйду от него. Он начал смеяться, но я говорила серьезно. Хотя он действительно не воспринимал меня всерьез".

Однако когда пара поженилась, он не прислушался к предупреждению. "Мы подходим к торту, и когда я возвращаюсь к нему, он сгребает огромный кусок нашего свадебного торта и размазывает его мне по лицу", — написала невеста.

Все гости и семья начали смеяться над ней. В результате невеста сбежала и уехала с вечеринки на такси к другу.

"Моя семья и его семья уже несколько дней разрывают мой телефон, говоря, что я веду себя как ребенок, а мой муж хороший человек, и это была просто шутка", — сказала она.

Она утверждает, что ее муж также пытался связаться с ней, чтобы поговорить и извиниться.

"Это должен быть самый счастливый день в нашей жизни, и он поставил меня в неудобное положение перед всеми из-за какой-то шутки, которую, как он знал, я ненавижу", — добавила она. "Мало того, он испортил торт за 500 долларов. Он испортил мне макияж, прическу и верх платья. Торт весь испортился".

Многие обратились к разделу комментариев, чтобы защитить решение невесты уйти от мужа, потому что он не уважал ее просьбы.

Это не просто торт или розыгрыш, это откровенное неуважение. Он знал, как вы отреагируете

Ты сказала, что уйдешь, если он это сделает. Он тебе не поверил. Если ты не уйдешь, то обрекаешь себя на всю жизнь, когда тебя будут оскорблять

Тот факт, что он проигнорировал ваши слова и границы и испортил вам день и наряд, показывает, каков он на самом деле

Напомним, недавно пара развелась через три минуты после женитьбы. Это самый короткий брак в истории страны.

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