Атака по Харькову "Искандерами": на месте удара образовалась семиметровая воронка

Армия РФ утром 16 сентября в очередной раз нанесла ракетный удар по Харькову.

Оккупационная армия России 16 сентября нанесла удары по Харькову "Искандерами" — попадание в Холодногорский район.

Об этом сообщил начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

"На месте наши работники уже изъяли фрагменты корпуса, основание крыла и механизм управления ракетного комплекса Искандер К", — сказал Болвинов.

По его словам, на одном из мест попаданий образовалась семиметровая воронка, повреждены дома, разрушены стены, выбиты стекла. Пострадавших доставили в больницу, это обычные гражданские люди.

Ракетный удар по Харькову: что известно

В Харькове 16 сентября раздались взрывы. Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что оккупанты нанесли по меньшей мере пять ударов по городу.

По предварительной информации, ранения получили пять гражданских жителей. Состояние пострадавших – легкое и среднее.

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