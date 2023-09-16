Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Атака по Харькову "Искандерами": на месте удара образовалась семиметровая воронка

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1036
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Атака по Харькову "Искандерами": на месте удара образовалась семиметровая воронка

Полицейский на месте ракетного удара РФ по Харькову / Фото: Facebook Сергей Болвинов

Армия РФ утром 16 сентября в очередной раз нанесла ракетный удар по Харькову.

Оккупационная армия России 16 сентября нанесла удары по Харькову "Искандерами" — попадание в Холодногорский район.

Об этом сообщил начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

"На месте наши работники уже изъяли фрагменты корпуса, основание крыла и механизм управления ракетного комплекса Искандер К", — сказал Болвинов.

По его словам, на одном из мест попаданий образовалась семиметровая воронка, повреждены дома, разрушены стены, выбиты стекла. Пострадавших доставили в больницу, это обычные гражданские люди.

Ракетный удар по Харькову: что известно

В Харькове 16 сентября раздались взрывы. Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что оккупанты нанесли по меньшей мере пять ударов по городу.

По предварительной информации, ранения получили пять гражданских жителей. Состояние пострадавших – легкое и среднее.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1036
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация