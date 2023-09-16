Украинцам перечислят зарплаты: как будут расти новые суммы

Помимо зарплат пересмотрят также и прожиточный минимум.
В Украине в следующем году зарплата в среднем составит 21 852 грн, в 2025 – 25 645 грн, в 2026 – 29 625 грн. Кроме того, повысят и минималку – в январе от 6700 до 7100 грн и в июле – до 8000 грн.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.
Помимо зарплат пересмотрят также и прожиточный минимум. А к нему привязаны алименты, пенсии, ряд выплат, субсидии и т.д. Например, минимальная пенсия увеличится:
- в 2024 с 2093 до 2361 грн;
- в 2025-м – до 2573 грн;
- в 2026-м – до 2774 грн.
Экономистка Людмила Черенько говорит, что на первое полугодие 2024-го правительство фактически планирует заморозить ситуацию, которая есть сейчас. Однако в июле будущего года ожидается значительный рост доходов.
"Сейчас уже подходит к концу процесс разработки государственного бюджета, и очевидно, что на первое полугодие 2024-го планируют ретранслировать ту ситуацию, которая есть сейчас", – пояснила она.
В течение трех лет ожидают роста ВВП в размере 5-7,5%.
Напомним, правительство приняло проект бюджета на 2024 год с собственными доходами общего фонда бюджета в 1,56 триллиона гривен и расходами общего фонда в 3,108 триллиона.
В следующем году в Украине планируют перечислить выплаты, в том числе пенсии и зарплаты. Рост ожидается постепенное.
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