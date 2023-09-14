Работа в Украине: кого ищут на рынке и сколько готовы платить

Показатели рынка труда в Украине приблизились к довоенным. Если до вторжения РФ на рынке труда предлагалось 100 тысяч вакансий, то в начале войны их количество сократилось до 6 тысяч. В августе был рекорд по количеству вакансий — более 102 тысяч.

Об этом в эфире телемарафона рассказал PR-директор Work.ua Максим Пилипенко.

Количество вакансий

“Работа в Украине есть. Мы ежемесячно действительно проводим исследования на рынке труда и смотрим, как меняется ситуация. Если до полномасштабного вторжения на сайте Work.ua предлагалось более 100 тысяч вакансий, то в начале войны их количество сократилось до 6 тысяч. В августе был рекорд по количеству вакансий — более 102 тысяч. Рынок труда максимально приблизился к довоенному уровню”, — отметил эксперт.

Какие деньги готовы платить работодатели

“Мы следим и за показателем зарплаты. За прошедший год средняя зарплата по Украине составила 15 тыс. грн. Меняться она начала только в этом году. Первые изменения мы зафиксировали в феврале 2023 года. Потом смены были весной. Крайние изменения произошли в августе – средняя зарплата составила 17,5 тыс. грн. То есть, она выросла на 2,5 тыс. грн.”, — рассказал Максим Пилипенко.

Спрос на профессии

Наиболее востребованные профессии, говорит эксперт, сегодня таковы:

продавец-консультант;

менеджер по продажам;

водитель;

бухгалтер;

повар.

Летом, говорит Максим Пилипенко, был большой спрос на преподавателей, особенно английского, а также математики. Есть также спрос на строителей.

Где самое большое количество вакансий

Наибольшее количество вакансий в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о рынке труда в Киеве: что предлагают и кого не хватает.

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