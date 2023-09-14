Работа в Украине: кого ищут на рынке и сколько готовы платить

Рынок труда в Украине постепенно оживает, количество вакансий тоже растет.
Показатели рынка труда в Украине приблизились к довоенным. Если до вторжения РФ на рынке труда предлагалось 100 тысяч вакансий, то в начале войны их количество сократилось до 6 тысяч. В августе был рекорд по количеству вакансий — более 102 тысяч.
Об этом в эфире телемарафона рассказал PR-директор Work.ua Максим Пилипенко.
Количество вакансий
“Работа в Украине есть. Мы ежемесячно действительно проводим исследования на рынке труда и смотрим, как меняется ситуация. Если до полномасштабного вторжения на сайте Work.ua предлагалось более 100 тысяч вакансий, то в начале войны их количество сократилось до 6 тысяч. В августе был рекорд по количеству вакансий — более 102 тысяч. Рынок труда максимально приблизился к довоенному уровню”, — отметил эксперт.
Какие деньги готовы платить работодатели
“Мы следим и за показателем зарплаты. За прошедший год средняя зарплата по Украине составила 15 тыс. грн. Меняться она начала только в этом году. Первые изменения мы зафиксировали в феврале 2023 года. Потом смены были весной. Крайние изменения произошли в августе – средняя зарплата составила 17,5 тыс. грн. То есть, она выросла на 2,5 тыс. грн.”, — рассказал Максим Пилипенко.
Спрос на профессии
Наиболее востребованные профессии, говорит эксперт, сегодня таковы:
- продавец-консультант;
- менеджер по продажам;
- водитель;
- бухгалтер;
- повар.
Летом, говорит Максим Пилипенко, был большой спрос на преподавателей, особенно английского, а также математики. Есть также спрос на строителей.
Где самое большое количество вакансий
Наибольшее количество вакансий в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.
Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о рынке труда в Киеве: что предлагают и кого не хватает.
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