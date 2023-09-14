Лукашенко полетел в Россию, чтобы встретиться с Путиным

Сегодня, 14 сентября, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию. Там у диктатора запланированы переговоры с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого" и российские ОМП.

"Центральной частью визита станут состоявшиеся 15 сентября переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ее главы государств запланировали ранее в соответствии с графиком встреч двух лидеров", — говорится в сообщении.

Два диктатора планируют обсудить международную "повестку дня и региональную проблематику", а также общие задачи в экономике и общую большую работу в сфере импортозамещения.

Между тем, в Кремле визит "президента" Беларуси пока не комментируют. Ранее Лукашенко встречался с Путиным в июле.

Как сообщалось, накануне, 13 сентября, в РФ с визитом приезжал лидер Северной Кореи Ким Чен Ин. В ходе встречи северокорейский диктатор сделал заявление о войне России в Украине. В частности, он выразил уверенность, что российская оккупационная армия и народ победят против "зла", которое он назвал "западным империализмом" в войне.

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