Чем важен возврат "вышек Бойко": Гуменюк объяснила

Благодаря возвращению "вышек Бойко" под контроль Украины российские военные потеряли возможность наблюдать за надводной обстановкой.

Об этом пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона "Единые новости".

"Мы лишили российских оккупантов возможностей наблюдать за надводной обстановкой, разоблачать ее, лишили их аппаратуры слежения, возможности не только видеть, но и направлять и развертывать другую техническую базу", — пояснила представительница защитников юга Украины.

Гуменюк отметила, что возвращение "вышек Бойко" – это еще и мощный морально-психологический сигнал, подчеркивающий продвижение украинских войск даже по воде.

Какая польза от возвращения "вышек Бойко"

Как пояснил ранее спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, возвращение "вышек Бойко" важно для безопасности Одесской области и повлияет на ход войны. Ведь бойцы ГУР демонтировали оборудование там, которое враг использовал для отслеживания надводной обстановки в акватории Черного моря.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Дерзкая операция ГУР! "Вишки Бойко" впервые с 2015 года под контролем Украины!

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