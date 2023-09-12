В ВМС раскрыли неожиданные подробности операции с "вышками Бойко"

Береговые ракетно-артиллерийские войска Военно-морских сил ВСУ более года полностью контролируют часть Черного моря, где установлены так называемые "вышки Бойко", о взятии под контроль которых сообщили в ГУР.

Российские военные корабли прекратили заходить в часть моря, где расположены "вышки Бойко", после того, как удалось потопить корабль "Василий Бех" в июне 2022 года. Сейчас там "серая зона".

Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире Радио Свобода.

"Был у них (россиян – ред.) такой корабль, который транспортировал вооружение и личный состав на остров Змеиный. И после этого (его уничтожение – ред.) они сделали уже выводы. И больше года мы не наблюдали там присутствия. Но нельзя было исключать, что туда может зайти какая-то диверсионная группа с использованием каких-то других маломерных, например лодок для того, чтобы доставить личный состав, поэтому, конечно, эта операция (взятие под контроль "вышек Бойко" — ред.) тоже была рискованной в достаточной степени, и, конечно, полагаться только на эту информацию спецназовцы не могли", – рассказал Плетенчук.

По его словам, сложнее всего было добраться до "вышек" на резиновых лодках. Украинские спецназовцы рисковали жизнью, ведь кроме угрозы высадки диверсионных групп с малых лодок на "вышки Бойко", существовала также опасность с воздуха.

"Достаться на такое расстояние, на резиновых лодках – это реально надо быть очень крутыми ребятами, которыми ГУРовцы и есть. Несмотря на то, что мы освободили эту зону от присутствия российских военных кораблей, все равно ее условно можно считать серой, потому что российская авиация там присутствует постоянно, к сожалению, пока", — сказал спикер ВМС ВСУ

В частности, россияне постоянно ведут разведку и даже наносят огненное поражение в этой части моря. Плетенчук отмечает, что эту проблему также нужно решать, и для этого Украина нуждается в соответствующих средствах противовоздушной обороны, в частности самолетах F-16.

Напомним, 11 сентября Главное управление разведки Украины заявило, что Украина вернула контроль над нефтедобывающими платформами у берегов Крыма в Черном море. Для этого спецназовцы провели "уникальную операцию".

Почему платформы называются "вышками Бойко", кто их владелец и как установки захватили россияне – читайте в материале ТСН.ua.

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