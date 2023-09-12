Путин угрожает атаковать украинские АЭС

Российский диктатор Владимир Путин придумал очередной бред, что якобы "украинская ДРГ, обученная британскими инструкторами, готовила подрыв на АЭС в РФ". В ответ он угрожает "подходящими действиями".

Об этом глава заявил во время экономического форума во Владивостоке, передают российские пропагандисты.

"Совсем недавно в результате боевых столкновений на нашей территории Федеральная служба безопасности захватила неизвестных людей, несколько человек были уничтожены, остальные взяли в плен. Выяснилось, что это диверсионная группа украинских спецслужб. Нанесение у них было — нанести вред одной из наших атомных электростанций, взорвать линию высоковольтных электропередач с целью нарушить деятельность энергетической установки в конце концов. Это не первая попытка", — придумал глава Кремля.

Конечно, он не мог не впутать в свою фейковую историю спецслужбы Запада и США.

"На допросе они показали, что готовились под руководством британских инструкторов. Они вообще понимают, с чем они играют или нет? Они нас провоцируют на какие-то ответные действия по украинским атомным объектам, электростанциям ? Допускаю, что британские спецслужбы действуют по указанию американцев ", – удивленно спросил Путин.

Во время этого форума Путин также высказался об "потере Украины" во время контрнаступления, он удивил цифрами.

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