Скандал с Илоном Маском и Украиной: появилась реакция Сената США

В Сенате США призвали пересмотреть контрактные отношения Штатов с компанией SpaceX Илона Маска после того, как он признался, что препятствовал работе украинских военных.

Сенат должен провести расследование в отношении американской компании SpaceX, после того как гендиректор Илон Маск заявил, что блокировал Украине доступ к спутниковой сети Starlink во время операции по атаке на вражеские корабли в Черном море.

Об этом заявила сенатор Элизабет Уоррен, пишет Bloomberg.

"Конгрессу необходимо расследовать, что здесь произошло, и есть ли у нас адекватные инструменты, чтобы гарантировать, что внешняя политика проводится правительством, а не одним миллиардером", — сказала она.

Ожидается, что Илон Маск вместе с другими руководителями технологической отрасли примет участие в закрытой встрече с сенаторами в Капитолии, которая состоится в среду, 13 сентября.

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Элизабет Уоррен не единственная, кто обеспокоена ситуацией с Маском. Так, глава комитета по вооруженным силам Джек Рид выразил обеспокоенность этой проблемой, учитывая, что правительства обычно сами контролируют спутники, а президенты решают, что с ними делать.

Также он добавил, что есть очень положительные изменения, заключающиеся в том, что компания SpaceX снизила стоимость доступа к космосу, в том числе и для запусков в целях нацбезопасности.

"Но у него (Илона Маска — ред.) не может быть последнего слова, когда дело касается национальной безопасности", — сказал глава комитета.

Напомним, ранее CNN со ссылкой на опубликованный фрагмент биографической книги "Илон Маск" Уолтера Айзексона сообщило, что Илон Маск в 2022 году распорядился отключить Starlink вблизи оккупированного Россией Крыма, чтобы сорвать украинскую атаку на Черноморский флот РФ.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов подтвердил, что спутниковый Интернет Starlink компании SpaceX некоторое время не работал у Крыма 2022 года. Однако главный разведчик опроверг заявления СМИ, что за этим может последовать распоряжение Илона Маска.

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