В ГУР прокомментировали, мог ли Илон Маск помешать атаке Украины на флот РФ

В украинских бойцов действительно было несколько проблем со Starlink.

В четверг, 7 сентября, издание CNN сообщило, что американский миллиардер Илон Маск мог помешать атаке Украины на Черноморский флот.

Данную информацию прокомментировал представитель ГУР Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона.

Он подчеркнул, что эти сообщения нужно проверить, поэтому Украина не будет обвинять Илона Маска в подыгрыше России.

"Информацию о том, что Маск вроде бы отключил Starlink, нужно проверять и проверять, к тому же несколько раз. Возможно, назначить определенную группу, которая будет изучать этот вопрос", – констатировал Скибицкий.

Кроме того, в ГУР отметили, что РФ производит мощную компанию, чтобы искажать определенную информацию.

Несмотря на это, по словам Скибицкого, из Starlink в украинских бойцов действительно было несколько проблем, впрочем, они могли возникнуть из-за неправильного применения этих систем связи.

Ранее стало известно, что американский бизнесмен, владелец SpaceX Илон Маск в 2022 году распорядился отключить сеть спутниковой связи Starlink у побережья оккупированного Россией Крыма, чтобы сорвать украинскую атаку на Черноморский флот РФ.

Сам Илон Маск опроверг утверждение телекомпании CNN об отключении в 2022 году Украине доступа к его сервису Starlink у побережья Крыма.

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