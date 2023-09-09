"Путин давно умер, его двойники – неудачная подделка": астролог

Настоящего диктатора России Владимира Путина уже давно нет в живых. В его гороскопе есть укороченный возраст, опасность. То, что он работал в КГБ – это опасный вид деятельности, и его гороскоп несет в себе определенную опасность.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказала астролог Альбина Пономаренко.

"Когда-то российские астрологи сами исследовали эти вопросы. Когда Сатурн входит в Скорпион, в России умирает царь. Крайний раз он заходил в те времена, когда поднялся вопрос, что Путин – ненастоящий, начало появляться очень много его двойников и тройников. Поэтому настоящего Путина, скорей всего, просто нет", — отметила астролог.

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По словам Альбины Пономаренко, у настоящего Владимира Путина очень много в гороскопе "воздуха".

"Он и был такой легкий – тонкие косточки, форма черепа, уши, пропорции тела. А потом появились двойники. Один вообще "земля", очень неудачная подделка. Другие есть более удачные, но когда начинаешь присматриваться или сопоставлять с фотографиями прошлых лет, то понимаешь, что это абсолютно два разных человека. Но в России история с царями, подделками и двойниками не новая. Поэтому настоящего Путина, я считаю, уже давно нет", — резюмировала астролог.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, украинская ведьма, предсказавшая смерть Пригожина, рассказала, как умрет Путин.

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