Четыре двойника Путина: эксперты оценили, какой из них побывал в Украине

Настоящий российский президент слишком переживает за свою жизнь, чтобы устраивать такое путешествие.

Недавний визит на оккупированные территории Украины мог совершить двойник президента России Владимира Путина, в частности, потому что настоящий глава Кремля боится людей и является социопатом.

Такое мнение высказали кандидат психологических наук Дмитрий Попов и исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

"Наверное, это Путин, потому что все двойники Путина – Путины, и они все клоны. У меня сейчас Путиных четыре. Один – это основной бункерный экземпляр, который считается главным, но я совсем не уверен, что это тот самый, который изменил на этом посту Бориса Ельцина. Так что это все-таки разные люди. Но бункерный – аутентичный. То есть его я узнаю. В последний раз он был на встрече с Си Цзиньпином", – рассказал Попов.

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Он убежден, что оккупированные территории Украины посещал двойник президента России – так называемый "Путин-путешественник".

"Путешественник – это тот, кто недавно был в Мариуполе, в Кремле, а также в Геническе. На видео, где он передает какую-то странную икону от лучшего министра обороны РФ, – кто это был, нам неизвестно. Это все путешественник. На видео он очень осторожно предлагал кому-то икону", – сказал кандидат психологических наук.

В то же время Денисенко отметил, что пытается избегать конспирологии, но считает, что у Путина "некий двойник точно есть".

"Все, что мы видим в течение последнего года, а может даже больше, заставляет думать, что на самом деле не может человек столь по-разному вести себя. Невозможно играть даже в такие игры. Поэтому с этой точки зрения какой-то двойник точно есть", — сказал эксперт.

"Аутентичный Путин – это человек, который реально будет бояться других людей, будет сидеть за длинными столами в силу разных обстоятельств. Человек, который приезжает в Мариуполь или Геническ и жмет кому-то руку – это два разных человека. Причиной является безопасность", – пояснил Денисенко.

Он добавил, что настоящий Путин слишком переживает за свою жизнь.

"С моей точки зрения, Путин по психотипу социопат и это человек с очень низким порогом боли и страха. То есть он трус", – подчеркнул директор Украинского института будущего.

В этом контексте он напомнил характерную историю о Путине, которую тиражируют сами же россияне. Эту историю поведал сам президент РФ. Диктатор сказал, что в детстве он увидел загнанную крысу и та на кого-то бросилась.

"Многие на Западе много лет подряд тиражировали историю, что Путина нельзя загонять, потому что он крыса, которая может броситься на кого-то. Но он никогда и ни на кого не бросится. Он будет сидеть в углу испуганно и ждать своего момента", – убежден Денисенко.

Попов согласился с мнением, что Путин является социопатом.

"Кроме этого, у Путина иногда бывают лихорадочные бреды – например, что Украину "родил" Ленин и другие. Путин пытается доказать всем это безумие", – обратил внимание психолог.

Он также высказался о детстве хозяина Кремля.

"На России сейчас бродят две клонированные истории детства Путина и они отличаются одна от другой. Если его с детства клонируют, даже год рождения не совпадает на два года. Поэтому если он в детстве был клоном, то, наверное, и сейчас тоже. Не все на России считают, что Путин один. Террорист Гиркин уже несколько месяцев об этом кричит", – отметил Попов.

Напомним, о визите Путина якобы на захваченные территории Херсонщины и Луганщины стало известно утром 18 апреля. Кремль и пропагандисты заявляли, что президент РФ посетил штаб группировки войск "Днепр" и штаб группировки "Восток". Там Путину доложили о ситуации в соответствующих направлениях фронта.

Однако в Кремле несколько прокололись с путешествием Путина, ведь слова диктатора на выложенных в Сеть видео свидетельствуют, что его визит в Украину мог состояться еще на прошлой неделе, накануне Пасхи.

Кроме того, журналисты исследовали, что Путин действительно посетил Херсонскую область, однако речь идет о месте в 130 км от ближайших позиций украинских войск.

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