Рамина Эсхакзай разошлась с женихом после пяти лет отношений

Известная украинская ведущая и блогерша Рамина Эсхакзай расстроила своих поклонников новостью.

На своей странице в Instagram знаменитость сообщила, что после пяти лет отношений решила разойтись со своим женихом, украинским адвокатом Евгением Прониным.

Эсхакзай запостила совместное черно-белое фото с экс-избранником и отметила, что они завершили отношения с уважением и поддержкой друг друга. Впрочем, причину разрыва Рамина не стала называть:

Рамина Эсхакзай и Евгений Пронин / Фото: instagram.com/raminalalala

"Мы хотим сообщить о том, что мы больше не пара. Последние пять лет были точно лучшими и успешными в нашей жизни. Мы завершаем наши отношения с уважением и поддержкой друг друга. В наших отношениях не было обманов, измен или физических издевательств. Мы не хотим давать никаких комментариев по поводу причин нашего расставания. Грязного белья не будет", — написала ведущая и подчеркнула, что они с бывшим хотят быть примером того, "как взрослые люди принимают взвешенные решения".

Отметим, что Рамина Эсхакзай приобрела популярность после участия в проекте "Холостяк-5". Вскоре о Рамине заговорили после того, как она публично объявила об отношениях с певцом Виталием Козловским, с которым якобы была помолвлена. Однако недавно Козловский подтвердил, что роман с Эсхакзай был лишь пиаром.

Через некоторое время Рамина рассказала, что находится в отношениях с украинским адвокатом Евгением Прониным. Пара даже была обручена. После полномасштабного вторжения России в Украину Пронин пошел добровольцем на фронт. С Раминой они были вместе пять лет.

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