Чотири двійники Путіна: експерти оцінили, який із них побував в Україні

Справжній російський президент надто переживає за своє життя, щоб влаштовувати таку мандрівку.

Нещодавно візит на окуповані території України міг здійснити двійник президента Росії Володимира Путіна, зокрема тому що справжній очільник Кремля боїться людей та є соціопатом.

Таку думку висловили кандидат психологічних наук Дмитро Попов та виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко у ефірі телемарафону.

"Напевно, це Путін, тому що всі двійники Путіна – Путіни, і вони всі клони. У мене зараз Путіних чотири. Один – це основний бункерний екземпляр, який вважається за головного, але я зовсім не впевнений, що це той самий, який змінив на цьому посту Бориса Єльцина. Тож це все ж таки різні люди. Але бункерний – автентичний. Тобто його я впізнаю. Останнього разу він був на зустрічі з Сі Цзіньпіном", – розповів Попов.

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Він переконаний, що окуповані території України відвідував двійник президента Росії – так званий "Путін-мандрівник".

"Мандрівник – це той, хто нещодавно був у Маріуполі, у Кремлі, а також у Генічеську. На відео, де він передає якусь дивну ікону від найкращого міністра оборони РФ, – хто це був, нам невідомо. Це все мандрівник. На відео він дуже обережно пропонував комусь якусь ікону", – сказав кандидат психологічних наук.

Водночас Денисенко зазначив, що намагається уникати конспірології, але вважає, що в Путіна "якийсь двійник точно є".

"Все, що ми бачимо протягом останнього року, а може навіть більше, змушує думати, що насправді не може людини настільки по-різному поводитися. Неможливо грати навіть в такі ігри. Тому з цієї точки зору якийсь двійник точно є", – сказав експерт.

"Автентичний Путін – це людина, яка реально буде боятися інших людей, буде сидіти за довгими столами в силу різних обставин. Людина, яка приїжджає в Маріуполь чи Генічеськ і тисне комусь руку – це дві різні людини. Причиною є безпека", – пояснив Денисенко.

Він додав, що справжній Путін надто переживає за своє життя.

"З моєї точки зору, Путін за психотипом соціопат і це людина з дуже низьким порогом болю і страху. Тобто він боягуз", – наголосив директор Українського інституту майбутнього.

В цьому контексті він нагадав характерну історія про Путіна, яку тиражують самі ж росіяни. Цю історію розповів сам президент РФ. Диктатор сказав, що в дитинстві він побачив загнаного щура і той на когось кинувся.

"Багато хто на Заході багато років підряд тиражував історію, що Путіна не можна заганяти, тому що він щур, який може кинутись на когось. Але він ніколи і ні на кого не кинеться. Він буде сидіти в кутку переляканий і чекатиме свого моменту", – переконаний Денисенко.

Попов погодився з думкою, що Путін є соціопатом.

"Окрім цього, у Путіна іноді бувають гарячкові маячіння – наприклад, що Україну "народив" Ленін та інші. Путін намагається довести всім це безглуздя", – звернув увагу психолог.

Він також висловився про дитинство господаря Кремля.

"На Росії зараз бродять дві клоновані історії дитинства Путіна і вони відрізняються одна від іншої. Якщо його з дитинства клонують, навіть рік народження не співпадає на два роки. Тому якщо він в дитинстві був клоном, то, напевно, і зараз теж. Не всі на Росії вважають, що Путін один. Терорист Гіркін вже декілька місяців про це кричить", – зазначив Попов.

Нагадаємо, про візит Путіна начебто на захоплені території Херсонщини та Луганщини стало відомо вранці 18 квітня. Кремль та пропагандисти заявляли, що президент РФ відвідав штаб угруповання військ "Дніпро" та штабугруповання "Схід". Там Путіну доповіли про ситуацію на відповідних напрямках фронту.

Однак у Кремлі дещо прокололися з мандрівкою Путіна, адже слова диктатора на викладених у Мережу відео свідчать, що його візит до України міг відбутися ще минулого тижня, напередодні Великодня.

Окрім того, журналісти дослідили, що Путін справді відвідав Херсонську область, однак йдеться про місце аж за130 км від найближчих позицій українських військ.

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