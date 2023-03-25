В Кремлі шукають заміну Путіну: експерти назвали головних кандидатів

Після того, як Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, так звані "вежі Кремля" почали активно підшукувати кандидатуру його наступника. Таку інформацію оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Аналітики висувають численні версії, хто і яким чином може замінити Путіна на посаді. ТСН.ua зібрав думки експертів щодо можливої операції "Наступник" у Росії.

Що кажуть у розвідці

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що представники російського бізнесу і провладні еліти намагаються контактувати з "третіми сторонами", щоб гарантувати собі безпеку після повалення і зміни режиму в Росії.

За його словами, в РФ вже триває "кастинг" на роль лідера після Путіна.

"Цей кастинг уже йде не від Путіна безпосередньо. Зокрема, після видачі ордера на арешт активно шукають заміну, але таку компромісну, яка могла б зберегти й майно, і свободу все-таки для чинних представників режиму. Думаю, що так зрештою не вийде", - каже представник ГУР

Хто може замінити Путіна: версії експертів

Дмитро Патрушев

Одним з реальних кандидатів на роль нового глави Кремля є міністр сільського господарства Дмитро Патрушев - син найближчого соратника Путіна, секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.

"Багато говорять про наступника... Є справді підтвердження того, що Путін намагається просунути, зокрема і сина свого друга і спільника Патрушева. Останні виступи Путіна якісь дикі. Коли ми чуємо його промови про ріпу або сільське господарство - ми просто в шоці. Він під час виступу з Сі Цзіньпіном намагався висловлюватися про продовольство. Але треба розуміти, що міністр сільського господарства - син Патрушева. Може таким чином вони намагаються його просунути", - каже Ягун.

Втім, ексзаступник голови СБУ не виключає, наступником "може бути взагалі несподівана особа".

"Як правило, в Росії є традиція, що коли щось надзвичайне стається з лідером держави, то керівництво перебирає на себе колективний орган. Може якась комісія певний період керувати державою в умовах перехідного періоду", - додав він.

Михайло Мішустін

Політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок вважає, що президентом РФ після Путіна стане нинішній прем'єр-міністр Михайло Мішустін.

Клочок нагадав, що з Мішустіним провів зустріч лідер КНР Сі Цзіньпін під час свого візиту до Москви.

"Наступник, який сформувався за ці два роки – це прем'єр-міністр. І на нього може погодитися й сам Путін. Я маю на увазі Мішустіна. Так, у тій частині є просте обґрунтування – економічна співпраця. Голова уряду буде їхати до Китаю, щоб підписувати, можливо, разом із Путіним проєкт "Сила Сибіру 2" не в Росії, а в Пекіні на умовах Пекіна, щоб Росія привезла туди газ", – заявив він.

Євген Пригожин

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин може влаштувати державний переворот у Росії та відібрати владу у президента Володимира Путіна, вважає американський політолог Джейсон Джей Смарт.

"Путін думає, що у нього все під контролем. Але всі диктатори так вважають до певного моменту. Дуже важко передбачити, коли цей момент настане", — каже американський експерт.

За його словами, Пригожин може побачити в нинішніх подіяїх у Росії "власне вікно можливостей, щоб піднятися сходами на перше місце".

Цю ж думку поділяє і радник Офісу президента Михайло Подоляк. На його думку, Пригожин хоче замінити очільника Кремля і стати ключовим могильником путінської еліти. Радник глави ОП прогнозує, що власник "Вагнера" прийде до олігархів з оточення Путіна і заявить про бажання "перерозподілити дохід".

"Пригожин зробить це обов'язково, тому що Росія втрачає цілісність як держава і ми це бачимо", - вважає Подоляк.

Олексій Навальний

Керівник незалежної міжнародної розвідувальної спільноти Bellingcat Христо Грозєв виключає, що наступним очільником РФ стане опозиціонер Олексій Навальний.

За його словами, на місце Путіна в разі несприятливого розвитку ситуації спочатку розглядали Мішустіна, але "його руки врешті-решт були забруднені дотичністю до війни".

"У тому випадку, якщо потайливим бунтівникам, яких абсолютна більшість у президентському оточенні, випаде можливість зцементувати результати соціальної революції, до влади після виборів цілком може прийти Олексій Навальний. До речі, він вже оголосив, що якщо стане біля керма, то вимагатиме у олігархату 30% їхніх статків на користь державного бюджету. У будь-якому разі, втратити 30% при Навальному для них набагато краще, ніж 90% під час правління Путіна", – зазначив Грозєв.

Путін отримав "ярлик на князювання"?

Російський політолог Андрій Піонтковський, навпаки, вважає, що Путін буде при владі щонайменше ще один президентський термін, оскільки лідер Китаю Сі Цзіньпін під час візиту до Москви заявив про його підтримку.

Як нагадав експерт, Сі Цзіньпін висловив упевненість, що на президентських виборах 2024 року російський народ підтримає кандидатуру Путіна: "Він же "призначив", дав Путіну ярлик на шестирічне князювання в Московії ще від 24-го до 30 року".

На думку Піонтковського, інтерес Сі полягає в тому, щоб за будь-яку ціну тримати при владі Путіна, оскільки президент РФ "здає Далекий Схід і Сибір Китаю".

Експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua також висловив сумніви щодо операції "Наступник".

"Я не погоджуюся з заявою нашого Головного управління розвідки. Якщо вони таку інформацію отримали, вона може бути в ракурсі - "хтось подумує на цю тему". Але "кастинг" - цього не може бути в РФ. Це буде означати, що Путін - не просто "кульгава качка на одну лапу", а на дві лапи, і дзьоб відбитий, що його треба просто викидати з Кремля. Путін цього не пробачить і не дозволить", - заявив Ступак.

Експерт нагадав, як відбувався процес операції "Наступник" у 2008 році, коли шукали, хто замінить Путіна на посаді президента:

"Тривалий час Путін тримав усіх у стані таємниці, нікому не розповідав, хто розглядається. Він дозволив кожному зі свого оточення сформувати ілюзію - "а може я?" А потім тихенько дивився, як людина себе поводить... Мєдвєдєва обрали в останній момент. Навіть якщо Путін щось собі планує, він ніколи не скаже - цей або цей. Він буде дуже довго приглядатися до того, хто може стати його наступником".

За його словами, Путін, якщо піде з посади, стане дуже вразливим: "Його можуть отруїти, вбити, зачинити в психіатричній лікарні, на Валдай відправити затворником. Він до цього не готовий".

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