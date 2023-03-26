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Курс валют у квітні: експерт пояснив, чи здорожчає долар

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Курс валют у квітні: експерт пояснив, чи здорожчає долар

Фото: Associated Press

Експерт вважає, що на курс валют в Україні впливає кілька факторів.

Банкір Герман Марченко вважає, що передумов до падіння гривні та росту іноземних валют наразі немає. Він прогнозує, що в квітні долар утримається на тих самих позиціях, що і в березні. 

Про це пише "24 канал". 

На думку Германа Марченка, на курс валют впливає кілька факторів: розмір фінансової допомоги Україні від Заходу, прибутки від продажу зерна, політика уряду та розмір інфляції. Також на гривню може позитивно вплинути успіхи ЗСУ під час контрнаступу. 

Банкір прогнозує, що в квітні ситуація у фінансовому секторі України буде і надалі стабільною. 

"Готівковий курс валют знаходитиметься в усталених з березня кордонах: це 37,8 – 38,8 гривні за долар та 40 – 41 гривні за євро із незначними ситуативними коливаннями (до 30 – 50 копійок), але в зазначених межах", - пояснив банкір. 

Курс долара в банках станом на 26 березня:

  • "Приватбанк" - 37,85 грн - 38,35 грн
  • "Ощадбанк" - 38,1 грн - 38,90 грн
  • "Укрексімбанк" - 38,20 грн - 38,80 грн
  • "Райффайзен" - 38,15 грн - 38,70 грн

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) планує тримати долар на рівні 36,56 грн до того моменту, поки ситуація на валютному ринку не покращиться, а інфляція не стабілізується.

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Дата публікації
Перегляди
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