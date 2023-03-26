Курс валют в апреле: эксперт объяснил, подорожает ли доллар

Эксперт считает, что курс валют в Украине влияет несколько факторов.

Банкир Герман Марченко считает, что предпосылок для падения гривны и роста иностранных валют пока нет. Он прогнозирует, что в апреле доллар удержится на тех же позициях, что и в марте.

Об этом пишет "24 канал".

По мнению Германа Марченко, на курс валют влияют несколько факторов: размер финансовой помощи Украине от Запада, доходы от продажи зерна, политика правительства и размер инфляции. Также на гривну можут положительно повлиять успехи ВСУ во время контрнаступления.

Банкир прогнозирует, что в апреле ситуация в финансовом секторе Украины будет и дальше стабильной.

"Наличный курс валют будет находиться в установившихся с марта границах: это 37,8 — 38,8 гривны за доллар и 40 — 41 гривны за евро с незначительными ситуативными колебаниями (до 30 — 50 копеек), но в указанных пределах", — пояснил банкир .

Курс доллара в банках по состоянию на 26 марта:

"Приватбанк" – 37,85 грн – 38,35 грн

"Ощадбанк" – 38,1 грн – 38,90 грн

"Укрэксимбанк" – 38,20 грн – 38,80 грн

"Райффайзен" – 38,15 грн – 38,70 грн

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) планирует удерживать доллар на уровне 36,56 грн до того момента, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется.

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