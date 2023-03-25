Украина может стать крупным экспортером «зеленой» энергии в ЕС – посольство Германии

Германия рассматривает Украину как перспективного партнера в области энергетического сотрудничества и прогнозирует большие перспективы для будущего экспорта электроэнергии из возобновляемых источников энергии в ЕС, сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"Мы снова начали говорить с Украиной о том, что она может быть нашим партнером. Мы делали это и до войны, и очень хотим сейчас фокусироваться на этой теме. Мы очень хотим найти проекты, где можно уже сейчас начать сотрудничать", – заявила Фельдгузен, пишет Цензор.нет.

При этом Фельдгузен имела в виду зеленую энергетику и выразила уверенность, что Украина может стать крупным экспортером такой энергии.

Акцент делается на таких возобновляемых источниках, как ветер, солнце, а также водород. Это важно для Германии, которая продолжает двигаться путем достижения своих климатических целей (климатической нейтральности к 2045 году – ред.).

Как напомнила Фельдгузен, Германия всегда преследовала переход на возобновляемые источники энергии, и российская агрессия действительно ускорила достижение этой цели.

В то же время, признала дипломат, Германия пока вынуждена продолжать использовать уголь, даже несколько больше, чем планировалось. Это происходит из-за прекращения импорта российского газа. Но и без российских энергоносителей Украина, Германия и вся Европа пережили эту зиму, подчеркнула Фельдгузен.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина преследует цель стать лидером в трансформации энергетической отрасли для противодействия любым угрозам, поэтому страна будет строить современную зеленую энергетику. Также государство должно стать зеленым энергетическим хабом для экспорта зеленой электроэнергии и водорода в ЕС.

Ранее глава Комитета топлива и энергетики в парламенте Андрей Герус заявлял, что увеличение производства электроэнергии на зеленых электростанциях уже в ближайшие месяцы может позволить частично – днем – осуществлять экспорт электроэнергии из Украины в ЕС.

По информации ГП «Гарантированный покупатель», уровень недоплаты предприятиям зеленой энергетики за 2022 год составляет около 50%.