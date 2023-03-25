Повышение тарифов на электроэнергию с 1 апреля не будет

Кабинет министров Украины продлил действие механизма возложения специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии, которым регулируется тариф на электричество для населения до 30 апреля. Это значит, что до конца апреля тарифы на электроэнергию для украинцев останутся без изменений.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Согласно решению Кабмина, тарифы на свет останутся следующими:

1,44 грн (с НДС) за 1 кВт-ч — для домохозяйств, потребляющих до 250 кВт-ч (включительно) в месяц

1,68 грн (с НДС) за 1 кВт-ч — для домохозяйств, потребляющих более 250 кВт-ч (включительно) в месяц

Для коллективных бытовых потребителей и общежитий (за весь объем потребления) тариф на электроэнергию установлен в размере 1,68 грн (с НДС) за 1 кВт-час

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения однозначно повысятся, ведь сейчас они не покрывают себестоимость производства, транспортировки и распределения. Однако когда именно это произойдет – пока не определено.

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