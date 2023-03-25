Підвищення тарифів на електроенергію від 1 квітня не буде

Ціна поки що залишається без змін.

Кабінет міністрів України подовжив дію механізму покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку електроенергії, яким регулюється тариф на електрику для населення до 30 квітня. Це означає, що до кінця квітня тарифи на електроенергію для українців залишаться без змін.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Згідно з рішенням Кабміну, тарифи на світ залишаться такими:

1,44 грн (з ПДВ) за 1 кВт-год — для домогосподарств, які споживають до 250 кВт-год (включно) на місяць

1,68 грн (з ПДВ) за 1 кВт-год — для домогосподарств, які споживають понад 250 кВт-год (включно) на місяць

Для колективних побутових споживачів та гуртожитків (за весь обсяг споживання) тариф на електроенергію встановлено у розмірі 1,68 грн (з ПДВ) за 1 кВт-годину

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення однозначно підвищаться, адже зараз вони не покривають собівартість виробництва, транспортування та розподілу. Однак, коли саме це станеться – поки що не визначено.

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