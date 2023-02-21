Когда в Украине переводят часы на летнее время 2023: точная дата

Перевод часов в Украине начался еще в 1981 году для экономии электроэнергии и продления светового дня. Сегодня это уже настоящая традиция дважды в год переводить стрелки часов. В других странах мира она тоже существует. Читайте в материале ТСН.ua, когда переводят часы летом 2023 года в Украине.

Переход на летнее время 2023 года в Украине

1996 в Украине на законодательном уровне закрепили, что на зимнее время украинцы будут переходить в последнее воскресенье октября в 04:00 утра, а на летнее время — в последнее воскресенье марта в 03:00 ночи.

В 2023 году это будет 26 марта. Ночью в Украине нужно будет перевести стрелки часов на 1 час вперед.

После перевода на работу или в школу придется просыпаться на один час раньше, но будет увеличен световой день, поэтому процесс пробуждения будет проходить легче.

Как перевести часы на летнее время, чтобы не забыть об этом

Сегодня большинство часов переходят на летнее или зимнее время автоматически. Производители устанавливают в электронные устройства перевод времени по заводским настройкам. Поэтому практически все современные приборы сами перейдут в летнее время без помощи человека.

Однако владельцы механических часов должны настроить новое время своими руками. Они ведь не подключены к Сети.

А чтобы не забыть перевести часы, стоит установить себе напоминание на смартфоне. Так вы точно не запутаетесь во времени и не опоздаете на работу.

Как переход на летнее время влияет на организм человека

Ученые отмечают, что перевод стрелок часов может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых и иммунных заболеваний, так как они изменяют биологический ритм человека. Недостаток сна и изменение режима также могут стать причиной стрессов. Поэтому важно заранее эмоционально подготовиться к переводу часов на летнее время.

Вот несколько рекомендаций, которых можно придерживаться, чтобы влияние перевода было меньше:

смена режима сна – лучше всего начинать изменять режим сна за две недели до 26 марта;

прогулки на свежем воздухе – так вы сможете насытить мозг кислородом;

утром разминайте мышцы – физические упражнения помогут просыпаться свежими и в хорошем настроении;

отрегулирование завтрака – утром лучше потреблять сытную пищу, чтобы запустить организм.

Миниподготовка должна длиться не менее двух-трех недель. Только так вы сможете почувствовать, что внутренние биологические часы приспособились к переходу на летнее время.

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