Таропрогноз на 20-26 марта 2023: что карты нам предвещают

В колоде Таро – 78 карт, если учитывать еще и карты в перевернутом положении, то количество их значений возрастает до 156 вероятных. Соседство определенных карт тоже влияет на значение расписания, то, таким образом, количество значений растет до 25 тысяч.

Узнайте, что ожидает вас в течение 20-26 марта 2023 с помощью тарологического прогноза от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Туз мечей"

Эта карта свидетельствует о чистоте, правде, объективности, честности и справедливости. Эта карта намекает на избавление от иллюзий, понимание дальнейшего пути, логическое объяснение событий, понимание того, что хорошо, а что нет, столкновение с реальностью, анализ мотиваций, остроту разума.

Сейчас что-то в вашей душе нуждается в толпе, возможно, речь идет и о нужде в справедливости. Но следует понимать, что сразу это невозможно. Эта карта также символизирует логику и уверенность в себе в момент трудностей. Верьте в себя, не сомневайтесь в ваших желаниях, будьте готовы к действиям и осознайте свои возможности.

Пора посмотреть правде в глаза и отказаться от разочарований прошлого, иначе вы не сможете двигаться дальше. Это карта стойкости, решительной и максимальной честности. Если вы можете прояснить ситуации и развеять сомнения, то дорога будет открыта.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Король пентаклей"

Эта карта Таро, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам, рассказывает о надежности, материализме, поддержке и выдержке. Она сообщает о харизматической личности, деловом лидере, финансовом консультанте. Когда появляется эта карта, то речь идет о практичности, стабильности, решительности, компетентном и серьезном подходе, ответственной жизненной позиции.

Эта карта рассказывает о людях, которые добились успеха, избавились от комплексов и получить свойство быть на шаг впереди других. Он умеет действовать решительно и надежен как скала. Наслаждайтесь своим делом и гордитесь своими достижениями. Вы погоните плоды своей деятельности, добьетесь понимания и выйдете на верхнюю степень своей карьеры. У вас хватит энергии, уверенности и харизмы, чтобы справиться с любой ситуацией.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Туз пентаклей"

Эта карта свидетельствует о наградах, процветании, плодородии и реализме. Также она описывает практические достижения, ощутимые результаты, реальную власть, доверие в любой ситуации, новое дело, поиск счастья, погружение в реальный мир. Эта карта подсказа вам, что вскоре вы добьетесь успеха и извлечете пользу для себя из всего. Сейчас не пора строить воздушные замки, нужно строить надежные планы и тщательно продумывать все детали.

Сосредоточьтесь на результатах и используйте свои практические знания и умения для себя и своего будущего. Эта карта говорит о новых начинаниях, только очень приземленных, практичных и доступных. Начните действовать уже сейчас, чтобы затем добиться результатов.

Средства для реализации проекта тоже появятся. Примите это и наслаждайтесь благополучием.

Также читайте Астролог предупредила украинцев о ряде опасностей до конца марта: в какие даты

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

Ретроградный Меркурий закончился. Собрали вам советы, что нужно делать.

Читайте также:

Личный новый год: астрологический прогноз для Владимира Зеленского