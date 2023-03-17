Астролог предупредила украинцев о ряде опасностей до конца марта: в какие даты

Она предвещает, что конец марта будет достаточно напряженным, "но здесь с нами будут происходить и кармические события".

На войне в Украине возможно обострение до конца марта, и Россия может снова устроить ракетные удары по мирным городам.

Такой прогноз в интервью ТСН.ua дала астролог Альбина Пономаренко.

"26 марта есть напряженное влияние, оно касается Плутона. Плутон – это Восток. По отношению к гороскопу мы видим небо, то есть могут быть массированы ракетные обстрелы, может быть опасность с моря, а также информационная опасность – сплетни, информационные вбросы", – предсказывает астролог.

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Она отметила, что также "видит формулы взрывов".

"Могут быть взрывы, пожары. Поэтому дни с 24 по 26 марта могут быть опасны со всех сторон", — предупредила Пономаренко.

В то же время, она прогнозирует облегчение 27 марта.

"Если та провокация состоится, то у нас будет еще один рычаг на международной арене заявить громко о том, что нам нужно соответствующее вооружение и техника для того, чтобы окончить эту войну", – рассказала астролог.

Вина предупредила, что конец марта будет достаточно напряженный, "но здесь с нами будут происходить и кармические события".

"Мы должны двигаться вперед и будем двигаться вперед, но через борьбу", — отметила Пономаренко.

"Определенные обострения на фронте будут и это очевидно. Это может относиться также и к судебной системе, определенным законам, нашим принципам. То есть Украина должна быть сильной, крепкой, громко заявлять о себе, бороться с коррупцией, врагов внутри Украины мы должны преодолеть сами", – резюмировала астролог.

Напомним, по прогнозу экстрасенса Валерия Шатиловича, Россия до конца марта может устроить еще два массированных ракетных удара по Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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