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Украинские волонтеры изготовили внедорожник для бойцов ПВО

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На службе в ПВО теперь будет "Цунами".

Так, одесские волонтеры назвали свою машину. Его изготовили по заказу бойцов противовоздушной обороны, охотящихся на вражеские дроны.

Об этом пишет ТСН.

Быстрый и маневровый внедорожник сконструирован с учетом всех пожеланий военных. В частности, уникальная подставка для пулемета, унифицированная под оружие натовских образцов.

Была старушка «восьмерка» – стал внедорожник. Бойцы противовоздушной обороны принимают работу одесских автоволонтеров. В машине – три места: для водителя, штурмана и пулеметчика. Специальные колеса для бездорожья, металлические конструкции для защиты бойцов, послушный руль. Именно то, что нужно для охоты на вражеские дроны – говорят военные.

Свои преимущества и недостатки баги покажет только в полевых условиях. Пока за город машина не уезжала. Впрочем, результаты тест-драйва во дворе автомастерской радуют.

Особенность машины – специально разработанная станина для пулемета. Над ним работала команда инженеров, в мирной жизни специализировавшихся на электробайках.

В волонтерской автомастерской уже начали превращать в мобильный внедорожник «москвич» еще семидесятых годов выпуска. Здесь ждут отзывы на свою первую разработку – чтобы учесть все замечания, и следующий баги превзошел своего предшественника и надежно служил защитникам украинского неба.

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Дата публикации
Просмотры
81
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