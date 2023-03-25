Скандинавские страны планируют создать общую систему ПВО

Командующие Военно-воздушными силами Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании подписали письмо о намерениях по созданию объединенной противовоздушной обороны Северных стран.

ПВО будет направлено на противодействие угрозе со стороны России, пишет Reuters.

Вооруженные силы четырех стран заявили, что хотят действовать совместно, на основе действующего сотрудничества в рамках НАТО. По словам командующего ВВС Дании генерал-майор Яна Дама, инициатива интегрировать Военно-воздушные силы возникла после вторжения РФ в Украину в феврале прошлого года.

"Наш объединенный воздушный флот по размерам будет сравним с силами ВВС большой европейской страны. Мы хотим объединить наблюдение за воздушным пространством и иметь возможность использовать радиолокационные данные из систем наблюдения друг друга", — сказал Дам.

К слову Норвегия имеет 57 истребителей F-16 и 37 истребителей F-35, а 15 F-35 были заказаны. Финляндия заказала 62 самолета F/A-18 Hornet и 64 F-35. У Дании есть 58 F-16 и 27 F-35. У Швеции более 90 реактивных самолетов Gripens.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки полагают, что российские войска смогут попытаться начать новое наступление в Украине уже в ближайшие недели. оккупанты, вероятно, могут совершать атаки по нескольким направлениям.

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