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Фон дер Ляйен и Макрон собираются в Китай: будут говорить об Украине

Фон дер Ляйен и Макрон собираются в Китай: будут говорить об Украине

Фото: Associated Press

Визит состоится в начале апреля.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном посетят Китай в первую неделю апреля. Главной целью визита будут переговоры о войне РФ против Украины.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии, сообщает DW.

Президент Франции намерен встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.

После саммита лидеров ЕС в Брюсселе президент Франции заявил, что попросил фон дер Ляйен поехать в Китай, чтобы представить "единый голос". Макрон призвал Китай помочь убедить РФ прекратить войну.

Напомним, накануне лидер Китая находился с визитом в Москве. Си Цзиньпин недавно представил "мирный план" окончания войны в Украине.

Что известно о "мирном плане" от Китая

"Мирный план" Китая содержит 12 принципов, которые, по убеждению властей, должны способствовать окончанию войны РФ против Украины. Однако само слово "война" в документе не упоминается — в английской версии документа авторы используют слова "конфликт" и "украинский кризис".

В частности, в документе Китай призвал:

  • к прекращению огня и боевых действий
  • все стороны обеспечить экспорт продовольствия в пределах зернового коридора
  • все стороны должны противостоять превращению мировой экономики в оружие
  • прекратить введение односторонних санкций
  • избегать дальнейшей эскалации кризиса и выхода его из-под контроля
  • к скорейшему возобновлению диалога между РФ и Украиной
  • к уважению к законным интересам в сфере безопасности всех стран
  • международное сообщество принять участие в реконструкции зоны конфликта
  • противодействовать применению или угрозе применения ядерного оружия
  • урегулировать гуманитарный кризис и предотвратить его разрастание

"Безопасность региона не должна достигаться укреплением или расширением военных блоков. Законные интересы безопасности и беспокойство всех стран следует воспринимать серьезно и должным образом рассматривать. Нет простого решения сложной проблемы. Все стороны должны, придерживаясь видения общей, всеобъемлющей, кооперативной и устойчивой безопасности и помнить о долгосрочный мире и стабильность в мире, способствовать формированию сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности", — говорится в документе.

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