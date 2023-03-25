Фон дер Ляйен и Макрон собираются в Китай: будут говорить об Украине

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном посетят Китай в первую неделю апреля. Главной целью визита будут переговоры о войне РФ против Украины.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии, сообщает DW.

Президент Франции намерен встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.

После саммита лидеров ЕС в Брюсселе президент Франции заявил, что попросил фон дер Ляйен поехать в Китай, чтобы представить "единый голос". Макрон призвал Китай помочь убедить РФ прекратить войну.

Напомним, накануне лидер Китая находился с визитом в Москве. Си Цзиньпин недавно представил "мирный план" окончания войны в Украине.

Что известно о "мирном плане" от Китая

"Мирный план" Китая содержит 12 принципов, которые, по убеждению властей, должны способствовать окончанию войны РФ против Украины. Однако само слово "война" в документе не упоминается — в английской версии документа авторы используют слова "конфликт" и "украинский кризис".

В частности, в документе Китай призвал:

к прекращению огня и боевых действий

все стороны обеспечить экспорт продовольствия в пределах зернового коридора

все стороны должны противостоять превращению мировой экономики в оружие

прекратить введение односторонних санкций

избегать дальнейшей эскалации кризиса и выхода его из-под контроля

к скорейшему возобновлению диалога между РФ и Украиной

к уважению к законным интересам в сфере безопасности всех стран

международное сообщество принять участие в реконструкции зоны конфликта

противодействовать применению или угрозе применения ядерного оружия

урегулировать гуманитарный кризис и предотвратить его разрастание

"Безопасность региона не должна достигаться укреплением или расширением военных блоков. Законные интересы безопасности и беспокойство всех стран следует воспринимать серьезно и должным образом рассматривать. Нет простого решения сложной проблемы. Все стороны должны, придерживаясь видения общей, всеобъемлющей, кооперативной и устойчивой безопасности и помнить о долгосрочный мире и стабильность в мире, способствовать формированию сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности", — говорится в документе.

НАТО предупреждает Китай: визит в Москву не остался без внимания Альянса