Фон дер Ляєн та Макрон збираються до Китаю: говоритимуть про Україну

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом із президентом Франції Еммануелем Макроном відвідають Китай у перший тиждень квітня. Головною метою візиту будуть переговори про війну РФ проти України.

Про це заявив речник Єврокомісії, повідомляє DW.

Президент Франції збирається зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Після саміту лідерів ЄС у Брюсселі президент Франції заявив, що попросив фон дер Ляєн поїхати до Китаю, щоб представити "єдиний голос". Макрон закликав Китай допомогти переконати РФ припинити війну.

Нагадаємо, напередодні лідер Китаю перебував з візитом у Москві. Сі Цзіньпін не так давно представив "мирний план" закінчення війни в Україні.

Що відомо про "мирний план" від Китаю

"Мирний план" Китаю містить 12 принципів, які, на переконання влади, мають сприяти закінченню війни РФ проти України. Однак саме слово "війна" в документі не згадується — в англійській версії документа автори використовують слова "конфлікт" та "українська криза".

Зокрема, у документі Китай закликав:

до припинення вогню та бойових дій

усі сторони забезпечити експорт продовольства у межах зернового коридору

усі сторони повинні протистояти перетворенню світової економіки на зброю

припинити запровадження односторонніх санкцій

уникати подальшої ескалації кризи та виходу її з-під контролю

до якнайшвидшого відновлення діалогу між рф та Україною

до поваги до законних інтересів у сфері безпеки всіх країн

міжнародне співтовариство взяти участь у реконструкції зони конфлікту

протидіяти застосуванню чи загрозі застосування ядерної зброї

врегулювати гуманітарну кризу та запобігти її розростанню

"Безпека регіону не повинна досягатися зміцненням або розширенням військових блоків. Законні інтереси безпеки і занепокоєння всіх країн слід сприймати серйозно і належним чином розглядати. Немає простого розвʼязання складної проблеми. Усі сторони повинні, дотримуючись бачення загальної, всеосяжної, кооперативної та стійкої безпеки та памʼятаючи про довгостроковий мир та стабільність у світі, сприяти формуванню збалансованої, ефективної та стійкої архітектури європейської безпеки", — йдеться у документі.

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