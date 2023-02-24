Мирний план Китаю: як має завершитися війна Росії проти України

Китай представив свій мирний план щодо війни Росії проти Україні. Документ складається із 12 пунктів, які спеціально підготували у Пекіні до річниці вторгнення.

Про це йдеться в ТСН у рамках телемарафону.

Серед мирних пунктів - такі:

повага до суверенітету всіх країн,

відмова від менталітету холодної війни,

припинення воєнних дій,

відновлення мирних переговорів,

вирішення гуманітарної кризи,

захист цивільного населення та військовополонених,

підтримання безпеки атомних електростанцій,

зменшення стратегічних ризиків,

сприяння експорту зерна,

припинення односторонніх санкцій,

підтримка стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів постачань,

сприяння післявоєнній відбудові.

Також у своїх пропозиціях Китай відзначає, що вони вважають неприпустимим "застосування ядерної зброї".

Нагадаємо, про цей план стало відомо кілька днів тому і загальні обриси цього документа представник Китаю Ван Ї анонсував міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Тим часом Китай може надати Росії ударні безпілотники. Принаймні, нині Москва веде переговори з однією з компаній Піднебесної, про що довідалися журналісти німецького видання Der Spiegel. За інформацією їхніх джерел, може йтися про сотню дронів-камікадзе, які можуть доставити вже у квітні. Конструкція цих безпілотників схожа на іранські "Шахеди-136". Вони здатні нести боєголовку вагою від 35 до 50 кілограмів. Крім того, китайська компанія планує відправляти Росії компоненти і технології, щоб вони виготовляли дрони самостійно. Минулого тижня американська сторона почала бити на сполох, що Пекін розглядає можливість постачання росіянам летальної зброї. Міністерство закордонних справ КНР поки що це заперечує.

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