Зеленський планує зустрітися з лідером Китаю

За словами президента, це буде на користь безпеці у світі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. За його словами, зустріч буде на користь двом державам.

Про це Зеленський розповів на пресконференції 24 лютого.

"Перш за все я планую зустрітися із Сі Цзіньпіном. Вважаю, що це буде на користь нашим державам і безпеки у світі. У нас з Китаєм великий товарообіг. Заитання не тільки у війні. Запитання в тому, що ми - держави, які зацікавлені в тому, щоб зберегти економічні відносини", - наголосив президент.

Глава держави наголосив: оскільки Китай історично поважає територіальну цілісність, то "повинен зробити все, щоб Російська Федерація вийшла з нашої території". За словами Зеленського, саме в цьому є повага суверенітету і територіальної цілісності.

Нагадаємо, днями The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела заявило, що Сі Цзіньпін може найближчими місяцями відвідати Москву для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Статися таке може у квітні чи на початку травня, коли Кремль святкуватиме перемогу у Другій світовій війні.

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