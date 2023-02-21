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Глава Китаю може відвідати РФ найближчими місяцями – WSJ

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Глава Китаю може відвідати РФ найближчими місяцями – WSJ

Фото: Associated Press

За інформацією видання, Сі Цзіньпін може відвідати РФ у квітні чи на початку травня, коли Кремль святкуватиме перемогу у Другій світовій війні.

Глава Китаю Сі Цзіньпін може найближчими місяцями відвідати Москву для зустрічі на з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що точної дати візиту поки немає. Сі Цзіньпін може відвідати РФ у квітні чи на початку травня, коли Кремль святкуватиме перемогу у Другій світовій війні. Очільник МЗС Китаю Ван І під час поїздки до Москви обговорить можливість візиту свого лідера.

"Пекін заявляє, що хоче відігравати більш активну роль, спрямовану на припинення конфлікту, а люди, знайомі з планами поїздки пана Сі, сказали, що зустріч із Путіним стане частиною поштовху до багатосторонніх мирних переговорів і дозволить Китаю повторити свої заклики, щоб ядерна зброя не використовувалася", – пишуть у виданні.

Чи постачатиме Пекін зброю до РФ

Раніше у США, з посиланням на дані власної розвідки, попередили, що Пекін серйозно наблизився до межі надання Москві летальної військової допомоги. Зокрема, на Мюнхенській безпековій конференції про це говорив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Китай перетне "червону лінію", якщо наважиться надати зброю для РФ.

Свожю чергою Китай різко відреагував на заклик США не постачати зброю РФ, заявивши, що Штати "не мають права читати лекції".

Тим часом, очільник МЗС КНР прибув із візитом до Москви, чим ще більше занепокоїв Захід та Україну.

Також у Пекіні пообіцяли представити свій проєкт врегулювання війни в Україні. ТСН.ua зібрав подробиці і думки експертів щодо "мирного плану" Китаю

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Дата публікації
Перегляди
699
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