Глава Китая может посетить РФ в ближайшие месяцы – WSJ

По информации издания, Си Цзиньпин может посетить РФ в апреле или начале мая, когда Кремль будет праздновать победу во Второй мировой войне.

Глава Китая Си Цзиньпин может в ближайшие месяцы посетить Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что точной даты визита пока нет. Си Цзиньпин может посетить РФ в апреле или начале мая, когда Кремль будет праздновать победу во Второй мировой войне. Глава МИД Китая Ван I во время поездки в Москву обсудит возможность визита своего лидера.

"Пекин заявляет, что хочет играть более активную роль, направленную на прекращение конфликта, а люди, знакомые с планами поездки г-на Си, сказали, что встреча с Путиным станет частью толчка к многосторонним мирным переговорам и позволит Китаю повторить свои призывы, чтобы ядерное оружие не использовалась", – пишут в издании.

Будет ли Пекин поставлять оружие в РФ

Ранее в США, ссылаясь на данные собственной разведки, предупредили, что Пекин серьезно приблизился к границе оказания Москве летальной военной помощи. В частности, на Мюнхенской конференции безопасности об этом говорил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Постоянная представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Китай пересечет "красную линию", если решится предоставить оружие для РФ.

В свою очередь Китай резко отреагировал на призыв США не поставлять оружие РФ, заявив, что Штаты "не имеют права читать лекции".

Тем временем глава МИД КНР прибыл с визитом в Москву, чем еще больше обеспокоил Запад и Украину.

Также в Пекине пообещали предоставить свой проект урегулирования войны в Украине. ТСН.ua собрал подробности и мнения экспертов по "мирному плану" Китая