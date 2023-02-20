Китай пересечет "красную линию" в случае предоставления оружия для РФ – постпред США при ООН

В воскресенье, 19 февраля, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Китай пересечет "красную линию", если решится предоставить оружие для РФ.

Об этом она сказала в интервью для CNN.

Томас-Гринфилд приветствовала заявление Китая о желании мира. Но в то же время она подчеркнула, что "мнения и усилия со стороны Китая и других государств по оказанию смертоносной поддержки россиянам" являются неприемлемыми.

"Это была бы красная линия", – подчеркнула Томас-Гринфилд.

Постпред США при ООН добавила, что Штаты готовы "конкурировать с Китаем", но не считают его противником.

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Напомним, в ночь на 19 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел КНР Ван И. Они обсуждали в том числе и вопрос возможного предоставления Китаем оружия для России.

Также мы сообщали, что американские официальные лица озабочены тем, что в последнее время замечают тревожные тенденции поддержки Китаем россиян.

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