Дмитрий Кулеба встретился с Ван И, министром иностранных дел Китая

Они сошлись на том, что все инициативы, направленные на восстановление мира в Украине, должны быть основаны на принципе территориальной целостности, закрепленном в Уставе ООН.

Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба встретился с главой МИД Китая Ван И.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Имел возможность обменяться мнениями с руководителем Офиса иностранных дел ЦК КП Китая Ван И. Мы согласились, что фундаментальный принцип территориальной целостности, закрепленный в Уставе ООН, является священным для обоих наших государств", — рассказал Кулеба.

Он подчеркнул, что все инициативы, направленные на восстановление мира в Украине, должны основываться именно на этом принципе.

Напомним, недавно новоизбранный президент Чехии Петр Павел заявил, что остается скептическим по поводу возможной победы Украины в ближайшие месяцы или в 2023 году. Кулеба ему резко ответил.

Также мы сообщали, что глава МИД Украиы принял участие в министерской встрече G7. Он заявил, что дипломатия "Большой семерки" договорились о дальнейшей поддержке Украины.

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