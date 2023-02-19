Россияне распространяют фейк о работе киевских школ

Россияне распространяют информацию о якобы передаче киевских учебных заведений под управление других органов. Столичные местные власти опровергли это.

В канун годовщины широкомасштабной российской агрессии враг совершает провокации, целью которых является посеять панику среди украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Киева.

"Официально заявляем – никаких приказов Департамента о передаче учебных заведений столицы под управление каких-либо других органов или для работы по другому профилю не выдавалось. Никаких дополнительных мер, связанных с военным положением, не вводилось", — говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что все учебные заведения Киева работают в обычном режиме, все работники находятся на своих рабочих местах и выполняют свои обязанности. Граждан призывали доверять исключительно официальной информации.

Ранее мы сообщали о том, что россияне распространяют фейки о "хищении радиоактивных материалов" с Чернобыльской АЭС. Так, в российском Минобороны заявили, что Киев якобы готовит "ложные доказательства" хищения военными РФ радиоактивных материалов и вывоза их с территории АЭС.

Россияне создают фейковые сайты и выманивают данные у украинцев

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