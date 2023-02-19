Израильская ракета попала по зданию в центре Дамаска — Reuters

Израиль нанес ракетный удар по центру Дамаска, столице Сирии. Взрыв прогремел в охраняемом здании, неподалеку от иранских военных объектов. Погибли пять человек, а еще 15 получили ранения. Повреждены несколько жилых домов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев и официальных лиц.

"Редкий целенаправленный удар повредил несколько зданий в густонаселенном районе вблизи площади Омейяд в центре столицы, где многоэтажные охраняемые дома расположены в жилых районах", — говорится в сообщении.

Напомним, летом прошлого года армия обороны Израиля нанесла ракетный удар и разрушила иранское предприятие в пригороде Дамаска, которое занимается сбором БПЛА.

Кроме этого, ТСН.ua информировал, что в ночь на 29 января на объектах военной инфраструктуры в Иране произошла серия мощных взрывов. Беспилотники-камикадзе атаковали несколько военных объектов. По неофициальным данным, взрывы раздавались и на заводе по производству беспилотников Shahed.

Ни одна страна или террористическая организация не взяла на себя ответственность за это. Однако иранская сторона обвинила Израиль в атаке на военный объект.

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