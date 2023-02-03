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Иран обвинил Израиль в атаке военного объекта

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Иран обвинил Израиль в атаке военного объекта

Фото: Гурбакши Сингх Чахала/Twitter

Пока ни одна страна или террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрывы на военных объектах в Иране.

Иран обвинил Израиль в ударе беспилотника по военному объекту в городе Исфахан. Представитель Ирана при ООН заявил о выводах, указывающих на то, что Израиль "несет ответственность за эту попытку агрессии".

Об этом сообщает BBC.

По его словам, Иран оставляет за собой право "решительно ответить на какие-либо угрозы или противоправные действия" со стороны Израиля. 

Напомним, в ночь на 29 января на объектах военной инфраструктуры в Иране произошла серия мощных взрывов. Беспилотники-камикадзе атаковали несколько важных военных объектов. По неофициальным данным, взрывы раздавались и на заводе по производству беспилотников Shahed.

Аналитики и обозреватели влиятельных СМИ предполагают, что за взрывами стоит Израиль, стремящийся помешать милитаризации Ирана и реализации иранской ядерной программы.

Израильские официальные лица данную информацию не комментируют. Так что пока ни одна страна или террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрывы.

В то же время, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заверил, что его страна вместе со США сделает все, чтобы Иран не смог получить ядерное оружие и средства его доставки.

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Дата публикации
Просмотры
164
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