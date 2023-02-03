Иран обвинил Израиль в атаке военного объекта

Пока ни одна страна или террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрывы на военных объектах в Иране.
Иран обвинил Израиль в ударе беспилотника по военному объекту в городе Исфахан. Представитель Ирана при ООН заявил о выводах, указывающих на то, что Израиль "несет ответственность за эту попытку агрессии".
Об этом сообщает BBC.
По его словам, Иран оставляет за собой право "решительно ответить на какие-либо угрозы или противоправные действия" со стороны Израиля.
Напомним, в ночь на 29 января на объектах военной инфраструктуры в Иране произошла серия мощных взрывов. Беспилотники-камикадзе атаковали несколько важных военных объектов. По неофициальным данным, взрывы раздавались и на заводе по производству беспилотников Shahed.
Аналитики и обозреватели влиятельных СМИ предполагают, что за взрывами стоит Израиль, стремящийся помешать милитаризации Ирана и реализации иранской ядерной программы.
Израильские официальные лица данную информацию не комментируют. Так что пока ни одна страна или террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрывы.
В то же время, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заверил, что его страна вместе со США сделает все, чтобы Иран не смог получить ядерное оружие и средства его доставки.
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