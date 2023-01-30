Израиль нанес удар по Ирану для сдерживания ядерных и военных амбиций — WSJ

Израиль нанес удар по Ирану на фоне международного давления для сдерживания Тегерана.

Израиль нанес удар беспилотником по оборонному комплексу в Иране, поскольку США и Израиль ищут новые способы сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана, по словам официальных лиц США и людей, знакомых с операцией.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Официальные лица Ирана заявили, что противовоздушная оборона страны отразила попытку атаки трех небольших квадрокоптеров, нацеленных на завод боеприпасов в городе Исфахан, рядом с объектом, принадлежащим Иранскому центру космических исследований, против которого США ввели санкции за его работу над иранской программой баллистических. .

Иран заявил, что его противовоздушная оборона сбила один из беспилотников, а два других взорвались над складом, нанеся незначительные повреждения крыши.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахян назвал взрыв трусливым ударом.

«Такие действия не могут повлиять на решительность и намерение наших экспертов по мирному ядерному прогрессу», – сказал он.

Тем временем израильские военные отказались от комментариев.

Этот удар знаменует собой первую известную атаку, осуществленную Израилем во время функционирования нового ультраправого коалиционного правительства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, санкционировавшим серию смелых операций в Иране, когда в последний раз занимал этот пост с 2009 по 2020 год.

Последний удар Израиля случился, когда израильские и американские официальные лица обсуждают новые способы борьбы с дестабилизационными операциями Ирана, включая углубление его военного сотрудничества с Россией.

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс совершил необъявленную поездку в Израиль на прошлой неделе, чтобы обсудить вопросы Ирана и другие региональные проблемы, сообщают люди, знакомые с его визитом. Госсекретарь Энтони Блинкен планирует прибыть в Израиль в понедельник, чтобы продолжить переговоры США и Израиля по Ирану и другим региональным вопросам.

На прошлой неделе США и Израиль провели свои крупнейшие в истории совместные военные учения с участием более 7500 военнослужащих из обеих стран и попробовали ряд сценариев, чтобы проверить их способность уничтожать системы противовоздушной обороны и дозаправлять реактивные самолеты, оба из которых могут быть ключевыми элементами крупного военного удара. Ирану.

Израильский генерал заявил на прошлой неделе The Wall Street Journal, что Израиль и США готовятся к худшему.

Генерал Герцы Галеви, начальник штаба Армии обороны Израиля, сказал, что военные учения направили «очень четкое сообщение Ирану: если Иран допустит ошибку, готовятся наступательные возможности».

Усилия президента Байдена возобновить соглашение о ядерном сдерживании с Ираном зашли в тупик, но США еще не нашли альтернативы. Нетаньяху подталкивал США к более жесткой позиции по Ирану.

В то же время, США давят на Израиль, чтобы он больше помогал Украине в войне с Россией, особенно сейчас, когда Тегеран предоставляет Москве сотни беспилотников, которые используются для нападения на Украину. Израиль направит Украине прямую военную помощь, которая, как предупреждали политики, может поставить под угрозу отношения Израиля с Москвой.

Россия и Израиль имели многолетнюю договоренность, позволившую израильским военным самолетам неоднократно наносить удары по иранским целям в Сирии, где Москва обеспечивает противовоздушную оборону президента Башара Асада. Израиль обеспокоен тем, что открытая поддержка Украины может поставить под угрозу ее способность наносить удары по иранским целям в Сирии.

Ожидается, что новое правительство Нетаньяху не предложит Украине прямой военной поддержки. Но ожидается, что он продолжит наносить тайные удары по ядерной и военной программе Ирана.

Напомним, что ночью 29 января в Иране горел нефтеперерабатывающий завод.

А в социальных сетях сообщали о взрывах, боевой авиации в небе, стрельбе и т.д.

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