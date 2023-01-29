Новая "бавовна" в Иране: горит нефтеперерабатывающий завод

Местные СМИ сообщают, что мощный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем в промышленном районе Салиме в городе Азаршахр.

Об этом сообщает Tasnim.

Заметим, что по стечению обстоятельств пожар на заводе вспыхнул почти одновременно с атакой беспилотника на промышленный центр производства беспилотников в Исфахане.

Добавим, что город Азаршахр является одним из самых больших промышленных центров на северо-западе Ирана. На этом предприятии производились автомобильные масла.

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Огромный огонь в Салими промышленного центра в Азаршагре, на севере Ázerbaijan provincia #Iran pic.twitter.com/1YXfq8s8xJ — Aleph א (@no_itsmyturn) January 28, 2023

Некоторые из нефтяных резервуаров взорвались. Одна из пожарных машин уничтожена в результате огня после взрыва.

В Табриз, Иран о weapons factory is on fire pic.twitter.com/zPQ6CC1LDw — Donbass Devushka (@PeImeniPusha) January 28, 2023

О количестве пострадавших или жертвах и причинах этого взрывного инцидента пока не сообщается.

Пожарные заняты ликвидацией этого масштабного пожара, чтобы огонь не распространился на другие части завода.

Между тем в Минобороны Ирана подтвердили взрыв на производстве боеприпасов из-за нападения беспилотников. Атаку дронов представители официальных властей назвали "неудачной".

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