Новая "бавовна" в Иране: горит нефтеперерабатывающий завод

Местные СМИ сообщают, что мощный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем в промышленном районе Салиме в городе Азаршахр.
Об этом сообщает Tasnim.
Заметим, что по стечению обстоятельств пожар на заводе вспыхнул почти одновременно с атакой беспилотника на промышленный центр производства беспилотников в Исфахане.
Добавим, что город Азаршахр является одним из самых больших промышленных центров на северо-западе Ирана. На этом предприятии производились автомобильные масла.
Also happening now -— Aleph א (@no_itsmyturn) January 28, 2023
Огромный огонь в Салими промышленного центра в Азаршагре, на севере Ázerbaijan provincia #Iran pic.twitter.com/1YXfq8s8xJ
Некоторые из нефтяных резервуаров взорвались. Одна из пожарных машин уничтожена в результате огня после взрыва.
В Табриз, Иран о weapons factory is on fire pic.twitter.com/zPQ6CC1LDw— Donbass Devushka (@PeImeniPusha) January 28, 2023
О количестве пострадавших или жертвах и причинах этого взрывного инцидента пока не сообщается.
Пожарные заняты ликвидацией этого масштабного пожара, чтобы огонь не распространился на другие части завода.
Между тем в Минобороны Ирана подтвердили взрыв на производстве боеприпасов из-за нападения беспилотников. Атаку дронов представители официальных властей назвали "неудачной".
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