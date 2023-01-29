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Нова "бавовна" в Ірані: палає нафтопереробний завод

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Нова "бавовна" в Ірані: палає нафтопереробний завод

Фото: tasnimnews.com

Місцеві ЗМІ повідомляють, що потужна пожежа спалахнула на нафтопереробному в промисловому районі Салімі в місті Азаршахр.

Про це інформує Tasnim.

Зауважимо, що за збігом обставин, пожежа на заводі спалахнула майже одночасно з атакою безпілотника на промисловий центр виробництва безпілотників в Ісфахані.

Додамо, що місто Азаршахр є одним з найбільших промислових центрів на північному заході Ірану. На цьому підприємстві вироблялися автомобільні оливи.

Деякі з нафтових резервуарів вибухнули. Одна з пожежних машин знищена внаслідок вогню після вибуху.

Про кількість постраждалих чи жертв та причини цього вибухового інциденту наразі не повідомляється.

Пожежники зайняті ліквідацією цієї масштабної пожежі, щоб вогонь не поширився на інші частини заводу.

Тим часом у Міноборони Ірану підтвердили вибух на виробництві боєприпасів через напад безпілотників. Атаку дронів представники офіційної влади назвали "невдалою". 

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Дата публікації
Перегляди
2081
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