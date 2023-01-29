Нова "бавовна" в Ірані: палає нафтопереробний завод

Місцеві ЗМІ повідомляють, що потужна пожежа спалахнула на нафтопереробному в промисловому районі Салімі в місті Азаршахр.

Про це інформує Tasnim.

Зауважимо, що за збігом обставин, пожежа на заводі спалахнула майже одночасно з атакою безпілотника на промисловий центр виробництва безпілотників в Ісфахані.

Додамо, що місто Азаршахр є одним з найбільших промислових центрів на північному заході Ірану. На цьому підприємстві вироблялися автомобільні оливи.

Also happening now -

Huge fire in Salimi industrial town in Azarshahr, east Azerbaijan province of #Iran pic.twitter.com/1YXfq8s8xJ — Aleph א (@no_itsmyturn) January 28, 2023

Деякі з нафтових резервуарів вибухнули. Одна з пожежних машин знищена внаслідок вогню після вибуху.

In Tabriz, Iran a weapons factory is on fire pic.twitter.com/zPQ6CC1LDw — Donbass Devushka (@PeImeniPusha) January 28, 2023

Про кількість постраждалих чи жертв та причини цього вибухового інциденту наразі не повідомляється.

Пожежники зайняті ліквідацією цієї масштабної пожежі, щоб вогонь не поширився на інші частини заводу.

Тим часом у Міноборони Ірану підтвердили вибух на виробництві боєприпасів через напад безпілотників. Атаку дронів представники офіційної влади назвали "невдалою".

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