Аліна Гросу потрапила до госпіталю у США після операції

Українська співачка Аліна Гросу, яка місяць тому тимчасово переїхала до Америки, поділилася, що наразі перебуває у госпіталі.

Артистка у сторіз на своїй сторінці в Instagram вийшла на зв'язок з шанувальниками і розповіла, чому опинилася у медичному закладі. За словами Гросу, вона проходить реабілітацію після операції, яку перенесла у жовтні 2022 року. Виконавиця думала, що сама викарабкається, але все ж таки знадобилася допомога спеціалістів.

Аліна Гросу наразі перебуває в госпіталі / Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна поділилася, що це незвичний госпіталь, а аюрведичний:

"Госпіталь повністю спрямований на реабілітацію, відновлення організму, підняття імунної системи, очищення організму, оздоровлювання. Підйом дуже ранній, близько 6 ранку. Дуже велика кількість ліків, процедури. Деякі болючі, деякі не дуже приємно. З прикольного – тут є йога", - розповіла Аліна.

Також знаменитість зізналася, що у госпіталі її годують лише вегетаріанською їжею і показала, чим харчується.

Фото: instagram.com/alina_grosu

Фото: instagram.com/alina_grosu

Фото: instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, місяць тому Аліна Гросу розповіла, що тимчасово переїхала до Америки. У Сполучених Штатах артистка вдосконалює свої професійні навички. Зокрема, у Лос-Анджелесі Гросу підвищує акторську та вокальну кваліфікацію.

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