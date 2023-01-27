Тімур Мірошниченко з дружиною розпочали процес всиновлення дитини

Ведучий з коханою хотіли взяти до родини дитину ще до повномасштабного вторгнення.

Новий ведучий проєкту "ЖВЛ" на каналі 1+1 Україна Тімур Мірошниченко зізнався, що вони з дружиною Інною розпочали процес з усиновлення дитини.

Про це ведучий розповів сьогодні вранці у студії "Сніданку з 1+1". Як відомо, Мірошниченко з дружиною хотіли взяти до родини дитину ще до повномасштабного вторгнення. А війна стала тригером, щоб це зробити.

Тімур Мірошниченко з дружиною / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

"Ми зараз займаємося процесом всиновлення. Там не все так просто. Це дуже серйозний та тривалий процес. До безпосереднього знайомства з дитиною ми повинні пройти деякі процеси, які можуть тривати від декількох місяців до півроку або року", - розповів Мірошниченко.

Також ведучий поділився, чи розмірковували вони з дружиною над тим, якої статі та віку має бути дитина:

"Вік, плюс мінус, щоб співпадав з нашими дітьми, щоб їм було комфортно всім втрьох. Бо це величезний стрес для всіх. Стать у дітей ми постійно запитуємо і тут все змінюється постійно. Мія, наприклад, хоче братика, а Марк сестричку. То Мія сестричку, а Марко чомусь злого братика", - розповів Мірошниченко.

Тімур Мірошниченко з родиною / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Тімур Мірошниченко з родиною / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Нагадаємо, що Тімур Мірошниченко 2018 року одружився з адвокаткою Інною Рудник. Подружжя має двох спільних дітей: 4-річну доньку Мію та трирічного сина Марка.

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