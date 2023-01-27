Мешканців Одеси попереджають про більш тривалі відключення світла

Мешканців Одеської області можуть очікувати більш тривалі відключення електроенергії через ракетну атаку росіян на енергооб'єкти, яка сталася 26 січня. Внаслідок ворожого удару виникло багато пошкоджень інфраструктури.

Про це в телемарафоні повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

З його слів, в області склалася одна з найскладніших ситуацій. Енергетикам потрібно полагодити багато пошкоджень протягом певного часу.

"Потрібно готуватися до більш тривалих відключень. До, на жаль, нестабільної роботи мережі до тих пір, поки не буде встановлене обладнання замість пошкодженого, не буде відновлена більш-менш стабільна робота для передавання необхідного обсягу, яка відповідає графікам. Для цього потрібно декілька днів", - сказав він.

Сахарук також наголосив, що об’єкти критичної інфраструктури, зокрема котельні та водоканали, були заживлені ще вчора.

Нагадаємо, напередодні росіяни поцілили в об‘єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області. Сталися значні проблеми з електропостачанням. Через руйнування в регіоні запровадили екстрені відключення світла.

Сьогодні, 27 січня, в Одесі не працють трамваї та тролейбуси через проблеми з електроенергією.

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