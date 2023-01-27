В Одесі не будуть працювати трамваї та тролейбуси: що сталося

У п'ятницю, 27 січня, в Одесі не будуть працювати трамваї та тролейбуси через проблеми з електроенергією.

Про це повідомили у пресслужбі КП "Одесміськелектротранс".

"У зв'язку з лімітами споживання електроенергії та екстреними відключеннями сьогодні елекроранспорт працюваи не буде", - йдеться у повідомленні.

До слова, у місті вже виникали проблеми з електротранспортом через ракетні атаки, а також відміну лімітів на електричну енергію.

Нагадаємо, 26 січня під час атаки росіяни поцілили в об‘єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області. Сталися значні проблеми з електропостачанням.

У ДТЕК повідомили, що через руйнування в регіоні будуть діяти екстрені відключення світла. Ситуація може тривати декілька днів - поки не буде відновлено пошкоджені енергооб'єкти.

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