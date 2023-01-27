В Одессе не будут работать трамваи и троллейбусы: что произошло

В частности, в городе действуют экстренные отключения света.
В пятницу, 27 января, в Одессе не будут работать трамваи и троллейбусы из-за проблем с электроэнергией.
Об этом сообщили в пресс-службе КП "Одесгорэлектротранс".
"В связи с лимитами потребления электроэнергии и экстренными отключениями сегодня электроранспорт работать не будет", — говорится в сообщении.
К слову, в городе уже возникали проблемы с электротранспортом из-за ракетных атак, а также отмены лимитов на электрическую энергию.
Напомним, 26 января во время атаки россияне попали в объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области. Произошли значительные проблемы с электроснабжением.
В ДТЭК сообщили, что из-за разрушений в регионе будут действовать экстренные отключения света. Ситуация может занять несколько дней — пока не будут восстановлены поврежденные энергообъекты.
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