Япония вводит новые санкции против России: кто в списке

Ограничения будут касаться как государственных компаний, так и частных лиц.

Япония вводит новые санкции против российских компаний и частных лиц и торговые ограничения.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны.

В частности, вводится запрет на экспорт вакцин и медицинского оборудования в Россию.

В список попавших под экспортные ограничения в Японии – 49 российских компаний.

Также санкции вводятся в отношении трех организаций и 22 физических лиц. Среди них – министр юстиции Константин Чуйченко, глава ЦИК Элла Памфилова, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Андрей Белоусов, а также заместитель министра обороны Михаил Мизинцев.

Ранее Япония запретила экспорт в Россию товаров, связанных с химическим оружием, — это дополнительные антироссийские санкции из-за вторжения в Украину.

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