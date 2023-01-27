ВСУ возобновили контрнаступление на двух направлениях – ISW

Вооруженные силы Украины продвигаются в направлении Кременной, а также отражают атаки россиян под Бахмутом.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По словам экспертов, защитники Украины возобновили контрнаступление в районе Кременной. Кроме того, россияне очень боятся наступления ВСУ на Запорожском направлении.

Российские источники утверждали, что украинские войска возобновили контрнаступательные операции в районе Кременной 26 января. Российский блоггер утверждал, что украинские войска начали наступательные действия против позиций 144-й мотострелковой дивизии (20-я общевойсковая армия, Западный военный округ) в районе Кременной в ночь на 25 января", - говорится в отчете.

На Донецком направлении продолжаются активные бои. Россияне не смогли захватить Угледар. Кроме этого, ВСУ отбивают атаки оккупантов под Бахмутом.

"26 января украинские официальные лица сообщили, что российские силы в Запорожской области не проводят наступательных операций в размере или масштабе, необходимых для полномасштабного наступления... Начальник Объединенного украинского пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Эрин заявил, что российские войска не собрали достаточно мощную ударную группировку для ведения наступления на запорожском направлении, но предупредил, что российские войска несколько усилили свое присутствие в живой силе в Запорожской области", — напомнили в ISW.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что россияне "проседают" в направлении Кременной, поэтому стягивают туда еще больше мобилизованных и зеков-"вагнеровцев".

После деоккупации Кременной открывается путь в другие крупные города Луганской области – Северодонецк и Лисичанск. По словам Гайдая, продвижение украинских военных на этом направлении поможет разбить группировку врага, которая наступает на Бахмут.

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