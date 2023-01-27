ISW вычислили, когда в России закончатся иранские дроны

Запасы дронов-камикадзе, которыми РФ наносит удары по Украине в последние месяцы, иссякают.

У русских войск осталось беспилотников только для нескольких масштабных ударов.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на информацию министра обороны Украины Алексея Резникова, который сообщил, что на 7 января на вооружении российских войск осталось 90 беспилотников иранского производства.

"Российские войска имеют достаточно беспилотников лишь для нескольких масштабных ударов, если они не получат в ближайшее время новую партию из Ирана. Глава российской Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Ирана Ибрагимом Раисе в Тегеране 23 января с целью расширения двустороннего сотрудничества во время разговоров которые, возможно, включали обсуждение предоставления России систем вооружений иранского производства", – говорится в отчете ISW.

Как сообщалось, в ночь на 26 января российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136/131. Противник применил 24 ударных беспилотника, все они были уничтожены украинскими силами обороны.

Россия с октября активно терроризирует украинские города, нанося удары иранскими дронами-камикадзе по объектам критической инфраструктуры и жилым домам.

Издание CNN сообщало, что Иран начинает передавать России чертежи и компоненты для беспилотников после того, как страны-террористки достигли соглашения о начале производства ударных беспилотников.

В ноябре 2022 года появилась информация, что Москва тайно заключила соглашение с Тегераном о начале производства иранских беспилотников на территории России.

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