ISW вирахували, коли в Росії закінчаться іранські дрони

Запаси дронів-камікадзе, якими РФ завдає ударів по Україні в останні місяці, вичерпуються.

У російських військ лишилося безпілотників лише для кількох масштабних ударів.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на інформацію міністра оборони України Олексія Резнікова, який повідомив, що станом на 7 січня на озброєнні російських військ залишилося 90 безпілотників іранського виробництва.

"Російські війська мають достатньо безпілотників лише для кількох масштабних ударів, якщо вони не отримають найближчим часом нову партію з Ірану. Голова російської Держдуми В'ячеслав Володін зустрівся з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі в Тегерані 23 січня з метою розширення двостороннього співробітництва, під час розмов, які, можливо, включали обговорення надання Росії систем озброєнь іранського виробництва", – йдеться у звіті ISW.

Як повідомлялося, у ніч на 26 січня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Противник застосував 24 ударних безпілотники, усі вони були знищені українськими силами оборони.

Росія від жовтня активно тероризує українські міста, завдаючи ударів іранськими дронами-камікадзе по об'єктах критичної інфраструктури та житлових будинках.

Видання CNN повідомляло, що Іран починає передавати Росії креслення та компоненти для безпілотників після того, як країни-терористки досягли угоди про початок виробництва ударних безпілотників.

У листопаді 2022 року з'явилася інформація, що Москва таємно уклала угоду з Тегераном про початок виробництва іранських безпілотників на території Росії.

Українські безпілотники влаштували спекотний вечір окупантам

Читайте також: